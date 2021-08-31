تعليم مطروح تستعرض إجراءات تأمين صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

استعرض عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إجراءات نقل وتأمين صناديق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، من مقر المركز في مدرس زاهر جلال إلى اللجان الامتحانية الثلاث بمدن مرسى مطروح والضبعة وسيدي براني.



جاء ذلك خلال استقباله رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بديوان عام المديرية، حيث أشاد خلال اللقاء بالدور الهام الذي تقوم به الجهات الأمنية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة وأمان طوال فترة الامتحانات خلال الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية.



وقال سلامة إن امتحانات الثانوية العامة "أمن قومي" والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطني يتحتم القيام به على أكمل وجه لذلك جاء لقائه برئيس المركز بغرض الحرص الدائم على تذليل أي عقبات قد تقف حائلا أمام إتمامه بشكل متميز.