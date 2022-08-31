قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الحكومة وافقت على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، وذلك قبل زراعة الفلاح والمزارع لأي محاصيل شتوية بنجر أو برسيم أو خلافه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن تحديد سعر توريد القمح بـ1000 جنيه، يعني حصول الفلاح على 19 ألف جنيه عائد من الفدان، مؤكدًا على وجود اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالفلاحين.

وأشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حريص على وضع سياسة زراعية واضحة، تتماشى مع البعد الاستراتيجي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، قائلًا إن إعلان سعر توريد إردب القمح ضروري في هذا التوقيت.

وذكر رئيس قطاع الخدمات بالزراعة، أن العائد من توريد القمح للدولة، مربح واقتصادي ومنافس للمحاصيل الأخرى المزروعة مثل البرسيم، موضحًا أن اعتماد السعر يساهم في اتخاذ الفلاح القرار لزراعة القمح في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن التقاوي المعتمدة تساهم في زيادة إنتاج فدان القمح ما بين 1.5 إلى 2 إردب، متابعًا: «لدينا 148 ألف طن من تقاوي القمح، تغطي أكثر من 70% من المستهدف زراعته، ونضع خطة استراتيجية لعام 2024 لتغطية كل المساحة بتقاوي منتقاة».

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده.