 مصرع 3 عناصر إجرامية من المتهمين في واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالأقصر - بوابة الشروق
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مصرع 3 عناصر إجرامية من المتهمين في واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالأقصر

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 3:30 م

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من المتهمين في واقعة استشهاد رائد ونقيب شرطة بالأقصر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر وأسوان.

تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف الأمن العام، من تحديد مكان تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر ما أدى إلى استشهاد كلٍ من (الرائد/ أحمد أحمد محمد الضبيعى، النقيب/ مصطفى محمد صلاح الدين طاهر "من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر"). بدائرة مركزى شرطة "أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان".

بتاريخ اليوم 31 أغسطس الجاري تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية، 6 خزائن، طلقات، مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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