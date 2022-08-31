أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي، تضمنت 150 ألف طن تقاوي؛ منوهًا بغلق باب التوريد غدًا الخميس.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات له على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس، اليوم الأربعاء، أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 شهور لأول مرة.

وأضاف أن التوجه الحالي هو تراجع أسعار الحبوب عالميا، مشيرا إلى أن أسعار القمح عالميا تتراوح حاليا ما بين 350 إلى 360 دولارا للطن وهو مستوى قريب من مستوى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تراوحت من 330 إلى 340 دولارا للطن.

وحول شحنة القمح 63 ألف طن التي تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية، قال المصيلحي، إن الشحنة مؤمنة والمشكلة الخاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية ونبحث عن ناقل جديد وكلها إجراءات قانونية دولية.

من جانب آخر أوضح المصيلحي، أن الوزارة تستهدف توريد 1.5 مليون طن أرز شعير، مشيرا إلى أن موسم الأرز المحلي سيبدأ في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد أنه تم مراعاة الأسعار العادلة التي تشجع المزارعين على توريد الأرز مع مراعاة تكاليف الفدان الواحد التي تصل إلى 14 ألف جنيه.

وحول معرض "أهلا مدارس" قال المصيلحي، إن توجه الدولة التوسع في إقامة المعارض لرفع العبء عن المواطنين مع العمل على رفع جودة المنتج المحلي الجودة ونسبة المكون المحلي والتي بلغت 100% في بعض الكراسات والكشاكيل ونسبة تصل إلى 80% في بعض الأقلام الرصاص لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة في صناعة الشنط المدرسية والجلود والأحذية.

ويقام المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس، في صالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر بمشاركة أكثر من 200 عارض بتخفيضات تتراوح من 20% إلى50%.