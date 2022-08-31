تايوان تتعهد ببذل الغالي والنفيس للدفاع عن نفسها ضد الصين

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ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة عرضت الوضع القائم في مضيق تايوان للخطر، متعهدة بـ"بذل الغالي والنفيس" للدفاع عن تايوان.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع سون لي-فانج "سوف نواصل الدفاع عن أمننا الوطني، متمسكين بشدة بالخط الفاصل، وسوف نبذل الغالي والنفيس لحماية منازلنا وأسرنا وسيادتنا".

وبعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في أوائل أغسطس، أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني مناورات عسكرية حول تايوان، تلاها تدريبات بحرية وجوية واسعة النطاق.

وكان قد تم رصد طائرات مسيرة صينية فوق جزيرة كينمن التايوانية. وحظى مقطع فيديو من الصين يظهر جنديين تايوانيين يحدقان في طائرة مسيرة في الجو، بانتشار هائل.

وقالت قيادة الدفاع في منطقة كينمن في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها أطلقت طلقات تحذيرية على طائرة مسيرة عسكرية.

وذكرت رئيسة تايوان تساي إنج-وين، أمس، في قاعدة جوية بمقاطعة بينجو النائية التايوانية، إنها أمرت الجيش التايواني باتخاذ التدابير الضرورية والقوية ضد الاستفزازات الصينية.