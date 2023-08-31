أحمد جمال يبدع بميدلي لأغاني العندليب في مهرجان القلعة

أحيا المطرب أحمد جمال واحدة من أقوى سهرات الصيف خلال حفله على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31.

وبدأ جمال بباقة مميزة أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسط تفاعل كبير من جمهور المهرجان في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وأنهي مصطفي شوقي فقرته الغنائية وقدم بها مجموعة من أغانيه المميزة مثل "ملطشة القلوب " بومبا " ضارب علاوي " غدارة ، تعظيم سلام " وأيضا بعض أغاني التراث القديم لعبد الحليم وأم كلثوم.

وكرمت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.