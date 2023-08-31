لوكاشينكو: بيلاروسيا مستعدة لاستعادة العلاقات الجيدة مع الدول الأوروبية المجاورة

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع لمجلس الأمن، إن بيلاروس مستعدة لاستعادة العلاقات الجيدة مع الدول الأوروبية المجاورة، لكنها لا تتلقى ردا على ذلك سوى الاتهامات والتهديدات.

ونقلت بوابة "إس بي بيلاروس سيجودنيا" الإخبارية عن لوكاشينكو قوله "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات الطيبة مع جيراننا. كما قلت، الجيران لا يتم اختيارهم، بل هم من الله. ومع ذلك، ردا على جميع رسائلنا نتلقى فقط الاتهامات والتهديدات. وهذا يعني أنهم لا يحتاجون إلى أي تطبيع."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لوكاشينكو "لتأكيد ما قلته للتو واستبعاد أي تلميحات، تمت دعوة ممثلين عن بولندا كمراقبين إلى مناورة "الأخوة القتالية - 2023" التي تجريها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي ستبدأ غدا في منطقة بريست".

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن الوضع المتوتر في العالم وبالقرب من الحدود البيلاروسية، وكذلك ضغوط العقوبات، لم يتركا أي مجال "للشعور بالهدوء والثقة التامة في المستقبل".

وطلب لوكاشينكو من المشاركين في اجتماع مجلس الأمن بحث عدد من المجالات المتعلقة بقضايا الأمن القومي.