استدعاء 210 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب فنية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اعتزام شركات هيونداي وكيا ومرسيدس بنز كوريا وبورشه كوريا استدعاء أكثر من 210 آلاف سيارة بسبب وجود خلل في مكوناتها .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قولها إن الشركات الأربع ستسحب طوعا ما مجموعه 213792 وحدة من 24 طرازا مختلفًا.

وأضافت أن المشكلات التي أدت إلى استدعاء السيارات تشمل خللًا في أضواء إشارة الانعطاف في سيارة توسان هيونداي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) وخلل في نظام التحكم في مضخة الزيت في سيارة الصالون كيه 5 من كيا، ومشكلات برمجية في نظام التحكم بالرادار الخلفي في سيارة الصالون إي 250 من مرسيدس بنز.

وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب المركبات مراجعة الموقع الرئيسي للحكومة الكورية الجنوبية لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم خاضعة للاستدعاء.