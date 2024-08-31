كفر الشيخ: إقبال كثيف على مصيف بلطيم والمتنزهات العامة للهروب من حرارة الجو

‏شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبال الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، اليوم السبت، على شواطئ مصيف بلطيم والحدائق والمتنزهات العامة، وذلك من أجل الاستمتاع بالبحر والهواء والهروب من حرارة الشمس.

وقال اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، إن مدينة بلطيم من المدن السياحية الكبيرة والمصايف العظيمة، والتي أعطى تعليمات بتوفير كل الاحتياجات اللازمة للزائرين وإزالة جميع العوائق التي تواجههم .

وأشار، إلى أن الآلاف من المصطافين مازالوا يأتون إلى المصيف من أجل الاستمتاع بشواطئ بالمدينة، والتي تعد أبرز شواطئ الدلتا وأجملها، المتميزة بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة والمياه الصافية، مما تجذب الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهي أكثر مناطق مصر تطرفا إلى الشمال بعمق 40 كم في عرض البحر المتوسط؛ مما يكسبه صفته الأساسية كمصيف علاجي لارتفاع نسبة اليود بهوائه الجوي على مستوى مصر، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث يعرف بأنه مصيف العائلات، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته شواطئ المصيف البلغ عددها 6 شواطئ، وتظل الرمال الصافية والنظيفة تملأ شواطئ مصيف بلطيم وسط جمال الطبيعة الخلابة.

يذكر أن العديد من العائلات يفضلون شاطئ بلطيم لقضاء إجازة الصيف، منهم من يتذكر فيه الأيام والذكريات الجميلة، ومنهم من يرتبط به، لطبيعته الأسرية الخاصة، فمدينة مصيف بلطيم لها سحر خاص، لطيبعتها التي امتزج فيها التاريخ بالحاضر، ويستمتع المصطافون بشواطئ مصيف بلطيم، وطبيعة الجلوس مع أسرهم وسط جو عائلي آمن، بالإضافة إلى الإقبال الكبير خلال ساعات الليل على الكورنيش، حيث يقضى المصطافون السهرات حتى الصباح لالتقاط الصور التذكارية.

فضلًا عن تعين قوات من الشرطة على امتداد الكورنيش والشواطئ لمراقبتها، وفرق إنقاذ مدربة موزعة على الشواطئ.