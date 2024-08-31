إعلام عبري: مقتل رقيب أول وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية جنين

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أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في معارك جنين صباح اليوم، في ظل استمرار المواجهات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

من جهتها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بمقتل رقيب أول وقائد الصف بالكتيبة 906 وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية جنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، يقول إن الهدف منها تفكيك خلايا المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين اليوم السبت في كمين بمخيم جنين، ووصفت المصادر ما جرى بأنه «حدث أمني صعب»، وأظهرت صور جرى تداولها عددا من الجنود ينقلون جنديا مصابا من داخل حي الدمج.

كذلك أظهرت صور هبوط مروحيات عند حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين على ما يبدو لنقل مصابين من الجنود، كما هبطت مروحية في مستشفى رامبام بحيفا.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية القتال في جنين بالصعب، وقالت إن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.