البنك العربى الإفريقى يتصدر معدلات الربحية فى استثمارات المركزى

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ساهم البنك العربى الإفريقى الدولى بقيمة 4.301 مليار جنيه بالأرباح بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.614 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 فى ربحية البنك المركزى، كما ساهم المصرف العربى الدولى بنحو 1.672 مليار جنيه مقابل 738 مليون جنيه.

حقق البنك المركزى المصرى أرباحا بقيمة 7.052 مليار جنيه من استثماراته بالشركات بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقابل 2.990 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وساهمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فى ربحية المركزى بقيمة 19 مليون جنيه، وشركة بنوك مصر بقيمة 464 مليون جنيه، وشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 29 مليون جنيه.

وساهمت شركة الهوية المالية الرقمية بقيمة 26 مليون جنيه من الربحية للبنك المركزى، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى بقيمة 483 مليون جنيه، وشركة إيجى كاش بقيمة 45 مليون جنيه، وشركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية بقيمة 14 مليون جنيه.