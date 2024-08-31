فحص 1368 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومين في قرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد.

وأوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية بعدد 9 تخصصات، وتردد عليها 1368 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة.

كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ181 حالة، وفحص 18 حالة بالأشعة، و44 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء 285 تحليلًا بمعمل الدم، و21 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 133 مواطنا.

وأضافت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل في وزارة الصحة.