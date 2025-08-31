ليفربول يفوز على أرسنال وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتنص ليفربول فوزا ثمينا أمام أرسنال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

اتسم الشوط الأول بالتحفظ من جانب كلا الفريقين مع انحصار اللعب في مناطق وسط الملعب وغياب الخطورة الحقيقة على المرميين، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني نجح دومينيك سوبوسلاي في فض الاشتباك بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

حاول أرسنال إدراك التعادل لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز الريدز بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 9 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.