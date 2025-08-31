استطلاع هارفارد: 60% من جيل Z في الولايات المتحدة يدعمون حماس في مواجهة إسرائيل

كشف استطلاع رأي جديد أُجري في الولايات المتحدة ان أكثر من 60% من جيل Z (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا) عن دعمهم لحركة حماس في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية في غزة.

أُجري الاستطلاع على 2025 ناخبًا مُسجلًا في الولايات المتحدة بين 20 و21 أغسطس.

ويُظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة هارفارد-هاريس ونُشر هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك بوست، فجوةً حادة بين الأجيال: فبينما يميل الشباب إلى دعم حماس، يزداد دعمهم لإسرائيل مع تقدمهم في السن، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

كما تكشف البيانات عن فجوة سياسية كبيرة: إذ يؤيد 82% من الجمهوريين إسرائيل، مقارنةً بـ 67% من الديمقراطيين.

وتناول الاستطلاع أيضًا المواقف من صفقة الأسرى: يعتقد 58% من الأمريكيين أن على إسرائيل الموافقة على الصفقة.

ويأتي هذا على خلفية محادثات لوقف إطلاق نار جزئي - وافقت فيه حماس على إطلاق سراح أكثر من نصف المحتجزين الخمسين المتبقين في غزة، عشرة منهم على قيد الحياة - مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا.