ليفركوزن يراجع موقفه من تين هاج بعد انطلاقة مخيبة في الدوري الألماني

يعيش الهولندي إريك تين هاج، مدرب باير ليفركوزن، ضغوطًا مبكرة بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من الدوري الألماني، مكتفيًا بنقطة واحدة فقط.

تين هاج، الذي تولى تدريب ليفركوزن في نهاية الموسم الماضي بعد تجربته مع مانشستر يونايتد وأياكس، لم ينجح في إقناع إدارة النادي بالبداية الحالية، حيث أثارت النتائج والأداء حالة من القلق حول مستقبل المشروع الفني.

ووفقًا لتقارير صحفية، بدأت نقاشات داخل النادي بشأن ما إذا كان التعاقد مع المدرب الهولندي يمثل "مغامرة غير محسوبة"، في ظل التراجع الفني الواضح للفريق.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن إدارة ليفركوزن لا تفكر في اتخاذ قرار فوري بإقالة المدرب خلال فترة التوقف الدولي، لتمنحه فرصة إضافية لتصحيح المسار وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

ليفركوزن، الذي اعتاد المنافسة على المراكز الأوروبية في المواسم الماضية، يدرك أن استعادة توازنه سريعًا بات أمرًا ضروريًا للحفاظ على موقعه بين كبار البوندسليجا.