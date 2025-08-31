الإعدام للمتهم بقتل والدته وحرقها في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 118 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2025، بالتصديق على رأي مفتي الديار المصرية بمعاقبة شاب بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل والدته وإشعال النيران فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل والدته المجني عليها "هانم السيد"، بأن ضربها وأشعل النيران فيها بعدما فقدت الوعي.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل والدته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن استقل أداة "قطعة حديدية" وباغتها بضربتين على رأسها حتى فقدت وعيها، ثم وضع النار عمدا في ملابسها وجسدها لإنهاء حياتها، وذلك حال إحرازه مخدر حشيش بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيق.