حريق يأتي على قلعة تاريخية في جزيرة أوكيناوا اليابانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن المبنى الرئيسي لقلعة رئيسية بجزيرة أوكيناوا في جنوبي البلاد شب به حريق جعله يستوي بالأرض قبل فجر اليوم الخميس.

كما دمر الحريق مبنى آخر لقلعة "شوري"، وهي أحد مواقع التراث العالمي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الحريق اندلع حوالى الساعة 0240 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (1740 من مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) في القلعة بمدينة ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا.

وذكرت كيودو أن السلطات المحلية تحقق في السبب.

وقلعة شوري وجهة سياحية رئيسية في أوكيناوا.

وسبق أن قصفت القوات الأمريكية القلعة خلال معركة أوكيناوا عام 1945 وأعيد تشييدها عام 1992.