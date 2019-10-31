أفغانستان: مقتل 33 من مسلحي طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 33 من مسلحي طالبان واعتقلت 5 آخرين خلال العمليات في اقليمي دايكندي ووردك.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان اليوم الخميس- وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخبأين للأسلحة خلال نفس العمليات.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 30 من المتشددين خلال غارة في منطقة جيزاب في إقليم دايكندي.

كما ألقت القوات الخاصة الأفغانية القبض على أحد المتشددين ودمرت مخبأ للأسلحة خلال الغارة نفسها.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 3 مسلحين آخرين في منطقة سيد آباد في وردك، واعتقلت 4 آخرين ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن.