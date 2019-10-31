المسماري: الجيش الليبي يستهدف الكلية الجوية بمصراته التابعة لقوات الوفاق

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن طائرات سلاح الجو استهدفت "مرافق تستخدَم في تخزين وتجهيز الطائرات المسيَّرة" في الكلية الجوية بمصراتة التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.

وقال المسماري، في بيان أمس الأربعاء، إنه من خلال معلومات متوفرة لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة، جرى رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، عبارة عن دُشم تستخدَم في تجهيز الطائرات المسيرة «وم/ط» وتخزين صواريخها،بحسب "بوابة الوسط".

وأوضح أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدَمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%.

وفي أغسطس الماضي، أعلن المسماري استهداف الكلية الجوية بـ«12 غارة»، معتبرًا إياها «قاعدة جوية تركية»، وقال إنهم وجدوا «منشآت جديدة داخل الكلية ذات صفة عسكرية مثل الدشم وهناجر وساحات جديدة للطيران، وبدأ يتحول المهبط-الذي هو شبه مدني- إلى قاعدة جوية عسكرية تركية».

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق لمدعومة دوليا منذ شهر أبريل.