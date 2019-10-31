أشاد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي بالسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق.

وقال عاشور عبر قناة "إم بي سي مصر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "بداية فايلر جيدة جدا، الناس تخوفت عند قدومه بداعي أنه بلا سيرة ذاتية، وتساءلوا لماذا تم التعاقد معه لكن الكل تابع أول 7 مباريات حقق نتائج جيدة".

وأضاف قائد الأهلي "أي مدرب يعمل في ناد كبير يريد النجاح، والتوفيق من عدمه وارد، مانويل جوزيه مدرب عالمي ومن أفضل المدربين في تاريخ النادي، ولكن التوفيق حالفه".

وأشار "بدايات فايلر مبشرة، إلا أن توقف الدوري ليس في صالح الأهلي، الأفضل أن يشارك اللاعب بانتظام ويحقق الانتصارات".

وتابع حسام عاشور "التوقف لشهر ونصف، سيجعل اللاعبون يستغرقون وقتا أطول في استعادة اللياقة البدنية والفنية".

وتوقفت بطولة الدوري بعد مرور 5 جولات فقط، ومن المقرر أن تستأنف مجددا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.