موسكو: سنقدم الدعم اللازم لأرمينيا حال انتقال القتال إلى داخل أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستقدم الدعم اللازم لأرمينيا في حال انتقال القتال مع أذربيجان في منطقة ناجورنو قره باغ الانفصالية المتنازع عليها إلى داخل الأراضي الأرمينية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، اليوم السبت- "بموجب معاهدتنا (معاهدة الدفاع المشترك لعام 1997) ستعرض روسيا المساعدة على يريفان إذا انتقلت الاشتباكات مباشرة إلى الأراضي الأرمينية".

وجدد البيان الدعوة لوقف إطلاق نار ثابت في قره باغ بالشروط التي اتفق عليها الجانبان خلال اجتماع لوزراء الخارجية في موسكو في 10 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من روسيا البدء في مناقشة تقديم دعم محتمل فيما يتعلق بضمان أمن أرمينيا.

يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.