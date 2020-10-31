افتتاح مطار العاصمة الألمانية الجديد

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افتتح مطار العاصمة الألمانية الجديد (BER) اليوم السبت عقب تأخر دام سنوات.

وجلبت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" اليوم أول ركاب إلى الصالة الجديدة في شونفيلد بالقرب من برلين.

والهدف من المطار، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه "BER"، هو إصلاح البنية التحتية القديمة للنقل الجوي في المدينة.

ويأتي الافتتاح متأخرا تسع سنوات عن الموعد المحدد، بينما تضاعفت الميزانية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 96ر5 مليار يورو (04ر7 مليار دولار) على مدار سنوات طويلة من النكسات وأخطاء البناء.

كما زادت الجائحة من التكاليف المتزايدة للشركة القائمة على تشغيل المطار، والمدعومة من الدولة.

وتحصل الشركة على 300 مليون يورو إضافية من الحكومة الاتحادية وحكومتي ولايتي برلين وبراندنبورج، حتى يتجاوز المطار هذه الأزمة، مع تعهد آخر بقرض يبلغ حوالي 550 مليون يورو للعام المقبل.

وبسبب حالة الغموض الاقتصادي التي أحدثتها الأزمة، لا يزال من غير الواضح متى سيحقق المطار أرباحا.

وسيُجرى تطبيق الافتتاح اليوم السبت على الصالة رقم 1 فقط؛ حيث لن تكون هناك حاجة إلى الصالة رقم 2 التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وذلك عقب انخفاض عدد الركاب إلى 20 في المئة فقط من إجمالي نحو 100 ألف مسافر يمرون عادة عبر مطاري برلين يوميا.

وادمج مطار العاصمة الجديد مطار شونفيلد، الواقع أيضا في الضواحي الجنوبية الشرقية لبرلين، كصالة رقم 5.

ومن المقرر إغلاق مطار برلين الثاني "تيجيل"، بشمال غرب المدينة، في 8 تشرين ثان/نوفمبر القادم.