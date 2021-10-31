الخارجية البريطانية: تسمية أحد الصفائح الجليدية المعرضة للذوبان بالقطب الجنوبي بجلاسكو

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، تسمية أحد الصفائح الجليدية الضخمة المُعرضة للذوبان في القطب الجنوبي للأرض باسم مدينة جلاسكو، التي تستضيف الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ (كوب 26)، والتي تعتبر بشكل كبير فرصة لدول العالم للاتفاق على تنفيذ إجراءات حاسمة لمحاولة احتواء أزمة الاحتباس الحراري في كوكب الأرض.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الباحثين في جامعة ليدز البريطانية أطلقوا اسم جلاسكو على صفيحة جليدية بمناسبة قمة تغير المناخ التي بدأت فعالياتها، اليوم، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأشارت إلى أن الباحثة البريطانية في جامعة "ليدز" هيذر سيلي، استطاعت تحديد 14 صفيحة جليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، شهدت تسارعا في الذوبان بنسبة 25% خلال الفترة بين 1994 و2018 بسبب تغير المناخ.

وأوضحت أن بحثها، الذي نشر في فبراير الماضي، وجد أن أنتاركتيكا فقدت 315 جيجاطن (جيجاطن واحد يعادل مليون طن) من الجليد خلال الـ25 عاما الماضية، وهو ما أضاف إلى محيطات العالم كمية مياه تعادل المياه الموجودة في 126 مليون مسبح أوليمبي.

وتابعت الوزارة أن العالمتين هيذر سيلي وآنا هوج طلبتا تسمية 9 صفائح جليدية غير مُسماة بأسماء مواقع بارزة تخص اتفاقيات ومؤتمرات تغير المناخ، والتي كان آخرها جلاسكو باستضافتها للدورة السادسة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ، وتم تقديم الطلب من قبل الحكومة البريطانية والموافقة عليه على أن يتم إضافة تلك الأسماء على الخرائط لاستخدامها في المستقبل.