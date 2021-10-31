اعتقال 23 عراقيا على الحدود الألمانية - البولندية

اعتقلت الشرطة الفيدرالية الألمانية، 23 مهاجرا عراقيا على الحدود الألمانية - البولندية، اليوم الأحد، واحتجزت اثنين من المهربين.

وقالت الشرطة الفيدرالية الألمانية، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إن الشرطة الفيدرالية الألمانية اعتقلت 23 مهاجرا على حدود ألمانيا مع بولندا، واحتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم، موضحة أن عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني.

وكان جميع المهاجرين من العراق، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية، وتوقفت الشاحنة بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية بشرق ألمانيا.

وأفادت الوكالة أن سائق الشاحنة ورفيقه فرا في البداية أثناء مداهمة الشرطة، لكنهما اعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة.