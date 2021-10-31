لجنة 5بلس5 الليبية تبحث خلال اجتماعاتها بالقاهرة التنسيق مع دول الجوار لإخراج المرتزقة

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بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) مع ممثلي دول الجوار الليبي (السودان، تشاد، النيجر)، في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، آلية التنسيق المشترك حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتمين لدول الجوار الليبي من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني للاجتماعات التي استضافتها القاهرة تحت رعاية المبعوث الأممي يان كوبيش، وبما يساهم في دعم الحلول السياسية.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.