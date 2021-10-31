مفوضية الانتخابات العراقية تشرع في إعادة الفرز اليدوي لـ6 محافظات

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل، وأحزاب معترضة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن فرق المفوضية في بغداد شرعت اليوم بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات أربيل وكربلاء وكركوك والانبار والمثنى والقادسية.

وأوضحت أن عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصر اليوم.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فان فرقها ستبدأ غدا الاثنين عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار وبذلك تستكمل عمليات العد والفرز لجميع المحافظات التي سجلت اعتراض على نتائج الانتخابات.

وجدد الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية رفضه لعملية إعادة العد والفرز اليدوي الذي شرعت بتنفيذه مفوضية الانتخابات في العراق استنادا لعدد من الطعون والشكاوى، والتي أظهرت لغاية اليوم تطابقا مع النتائج الأولية التي أعلنت بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

ودخلت الاعتصامات الشعبية لجماهير تجمع الإطار التنسيقي أسبوعها الثاني أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية وشلت الحركة وأجبرت السلطات العراقية إلى إغلاق المنطقة الخضراء والشوارع المؤدية إليها من جانب حي الكرادة والجسر المعلق وسط بغداد.