محافظ الجيزة: التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة منافذ سلعية بقطاعات المحافظة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ التوجيهات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مجلس المحافظين، بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية و مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.



وأكد المحافظ، توافر الأرصدة والمخزون من السلع، والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلاً عن متابعة حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع وتوفير السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكل فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة، مشيرًا إلى أنه يوجد مخزون كافٍ وأرصدة من السكر، والمواد البترولية وغيرها.



وطالب المحافظ، بتجهيز تقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني، وأسعار السوق أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مؤكدا أنه جارٍ التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة لديها منافذ لبيع السلع بالتعاون مع العديد من الجهات وبأسعار مناسبة.



وأشار إلى انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.



ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين بإقامة منافذ سلعية بمقار الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.



وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم التهاون في أية مخالفة تضر باحتياجات المواطنين الأساسية سواء بمحاولة احتكار السلع والمغالاة غير المبررة في الأسعار أو الغش التجاري.



وكلف المحافظ، بتشكيل لجان تضم رؤساء الوحدات المحلية وممثلين عن مديرية ومباحث التموين والطب البيطري للمرور اليومي ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية وتحرير محاضر للمخالفين.



ووجه بمتابعة أرصدة السلع الغذائية وضخ كميات إضافية في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، إلى جانب شن حملات علي المخابز للتأكد من التزامها بالمواصفات والوزن المحدد للخبز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.