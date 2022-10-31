الكرملين: استمرار العمل باتفاق الحبوب دون روسيا يشكل خطرا

أكد الكرملين، قبل قليل، أن استمرار العمل باتفاق تصدير الحبوب دون مشاركة روسيا قد يشكل خطرا.

وأعتبر الكرملين، أن الانتهاكات الأوكرانية لاتفاق تصدير الحبوب جعلته خطيرا وغير مضمون.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن روسيا مستمرة في اتصالاتها مع الأمم المتحدة وتركيا بشان اتفاق الحبوب ولم تقطع الاتصالات بهذا الشأن، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا إنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا لصفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا، يوم السبت الماضي، الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا.

وتقول روسيا إن المسيرات البحرية المستخدمة في الهجمات انطلقت من قرب أوديسا في أوكرانيا، وهناك اعتقاد بأنها انطلقت من سفينة مدنية كانت تستخدم ممر الحبوب الآمن في البحر الأسود وهاجمت القوات الروسية.