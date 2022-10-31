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روسيا: استمرار نقل الحبوب الأوكرانية ينطوي على خطورة كبيرة

موسكو (د ب ا)
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 4:15 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 4:15 م

قال الكرملين إن استمرار نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الاسود بدون مشاركة روسيا سوف يكون أمرا خطيرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه بما أن روسيا لا تستطيع ضمان ملاحة آمنة في المنطقة، فإنه " سوف يكون من الصعب تنفيذ" الاتفاق الدولي بشأن صادرات الحبوب.

وأضاف بيسكوف أن مبادرة الحبوب، التي تهدف لضمان استمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا خلال الحرب، "سوف تأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات" بدون مشاركة روسيا.

وكانت روسيا قد ألغت يوم السبت مشاركتها في اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "إلى أجل غير مسمى"، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول لـ"هجمات إرهابية".


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