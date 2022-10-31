اندلاع حريق آخر على قمة جبل كيليمانجارو في تنزانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق آخر أعلى قمة جبل كيليمانجارو في شمال تنزانيا، الذي يعد أعلى جبل في أفريقيا.

وقال تشارلز نجيندو المتحدث باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحريق اندلع أمس الأحد في الجانب الشمالي-الشرقي للجبل.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

وكان حريق قد اندلع منذ أسبوع على قمة الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3900 متر.

ووفقا للسلطات، لا يزال الحريق الأول مستعرا.

وقال نجيندو "أكبر مشكلة هي الرياح القوية التي تهب من اتجاهات مختلفة، مما يجعل من المستحيل احتواء الحريق".

وأضاف أن 600 شخص يشاركون فى جهود إخماد الحريق على قمة الجبل.