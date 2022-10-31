توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأعلى درجة في 33 عاما إلى 3%

يتجه بنك إنجلترا المركزي إلى الكشف عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة خلال 33 عاما، هذا الأسبوع، حيث يواصل البنك المركزي جهوده لكبح التضخم.

ووفقا لوكالة" بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد، يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الرئيسية في خضم تحذيرات من أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، في عهد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، يمكن أن يؤديا إلى ركود أشد وأطول بقاء.

ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن من المحتمل أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة بواقع 75ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 3% في اجتماع الخميس المقبل.

وستكون هذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لأسعار الفائدة من قبل البنك، لكنها ستمثل الزيادة الأكبر منذ عام 1989.

وفي وقت سابق هذا الشهر، توقعت الأسواق إمكانية زيادة أسعار الفائدة بمقدار كبير يصل إلى درجة مئوية واحدة، لكن المعنويات خفضت نوعا ما بعد أن دفع تغيير وزير الخزانة ورئيس الوزراء ومشتريات سندات بنك إنجلترا تكاليف الإقراض للتراجع.

كما شهدت الأسواق تراجع الرغبة لرفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، حيث زاد بنك كندا المركزي أسعار فائدته بواقع نصف نقطة مئوية، وهو أقل من زيادة قدرها 75ر0 نقطة مئوية، كانت متوقعة على نطاق واسع.