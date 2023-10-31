محافظ القليوبية يشهد تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنفذها مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأنها تعد واجبا وطنيا وأحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يتمسك بها كل مصري؛ للحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية لنثبت للعالم أجمع أن المصريين قادرون على أن يلبوا نداء الوطن في كل الميادين، وأن لديهم كل العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشاد المحافظ، بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار: «شارك.. الكلمة كلمتك»؛ لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وأضاف أن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

واختتم المحافظ، قائلا إنني على ثقة من أن شباب مصر لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجا مشرفا يحتذى به في المواطنة والانتماء للمضي قدما على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلا أفضل بإذن الله.

ومن جانبه، أكد وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية؛ ولأن قضية الوعي أهم وأخطر القضايا المعاصرة بل تعتبر القضية التي تراهن عليها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن، بل وتسعى لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية، مؤكدا تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وفي كلمته، أكد الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب ومدير حلقة النقاش بالمؤتمر، أن الشباب عنصر حيوي في المجتمع لقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح أهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة، ضمن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.