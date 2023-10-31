قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدعو إلى وقف فوري إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة معبر رفح، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة تهدف إلى إنقاذ الأبرياء والمدنيين، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يعترف في المناطق المحتلة إلا بالمدنيين وذلك ردا على تذرع إسرائيل بوجود مسلحين في غزة.

وأشار إلى أن قطاع غزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي، موضحا أن ما يتم في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية لكن ضد مقاومة.

وشدد على أن القانون الدولي يقر بوجود المقاومة كما يقر حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وأكّد أنّ المقاومة من حق كل الشعوب، موضحا أن التاريخ لم يعرف مطلقا، هزيمة مقاومة أو حركة تحرر وطني، لكن كل المستعمرين هُزموا.

وجدد الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري، والعمل على إيصال المساعدات بشكل مستدام للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عاما في غزة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، للعب الدور المنوط بها لمساعدة الفلسطينيين.