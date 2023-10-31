صادرات مصر الغذائية تقفز 14%؜ خلال الأشهر التسع الأولى من 2023

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15%، مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار.

وبلغت صادرات مارس 2023، حوالي 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%.

وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7%، وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالي 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالي 505 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالي 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية، قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بقيمة 2127 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات.

وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 174 مليون دولار، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 591 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

وأما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%.

وجاءت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، وليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وأمريكا بقيمة 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%، واليمن بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%، والأردن بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%، والعراق بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%، وإيطاليا بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%.

وتأتي الجزائر بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 108 ملايين دولار ونسبة نمو 12%، وهولندا بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة نمو 1%، والصين بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، وإسبانيا بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%، وألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%.

وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة، نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

واحتلت السودان، قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 393 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 244 مليون دولار.

ويليها إيطاليا بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 50 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 194 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 86 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار.

وتأتي البرازيل بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، ومدغشقر بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، واليمن بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، والإمارات بقيمة صادرات 108 ملايين دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023 في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 394 مليون دولار، والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار، وبسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة 150 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 146 مليون دولار، وشيكولاته بقيمة 128 مليون دولار، وعصائر بقيمة 125 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 116 مليون دولار، وخمائر بقيمة 102 مليون دولار، وزيتون مخلل بقيمة 96 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 88 مليون دولار تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 84 مليون دولار.. وغيرها من المنتجات.

ويسعى المجلس، إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورا بالمشاركة في معرض جلف فود دبي، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا وجارى العمل على تنظيم المشاركة في معرض أنوجا بألمانيا، ومعرض فوود أفريكا بمصر وجار ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، وكينيا، والعراق، والصين، والأردن، وفلسطين، والمشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، وجار العمل على التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر الجاري.

بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي، وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وصياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، والجاهزية للتصدير وآليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة.

كما تعقد الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطي الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ومصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا أو الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube.

وتقدم باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل أهم البنوك المصرية، وشركات الجودة، وشركات الفحص والمراجعة والمطابقة، والشركات الاستشارية، ومعامل التحاليل، وشركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.

ويهتم المجلس، بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية ودراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري؛ بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية، ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.