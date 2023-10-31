مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» القادمة من لندن

استقبل مطار سفنكس الدولى، اليوم، أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكبا.

وقد استقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب ترحيبا بوصولهم إلى مصر وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم.

ورحب وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، السائحين، حيث استقبلوهم بالورود وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء في منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال زيارته.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار سفنكس الدولى وعلى متنها 133 راكباً متجهة إلى لندن.

وستسير شركة إيزى جيت ٣ رحلات منتظمة أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بالإضافة إلى ٣ رحلات أخرى لشركة ويز إير من العاصمة البريطانية لندن إلى مطار سفنكس الدولي أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، ونشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات.