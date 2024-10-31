وزيرا الخارجية السعودي والفلسطيني يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

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تلقى وزير الخارجية الفلسطيني الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وأمس الأربعاء، أطلقت الحكومة السعودية أعمال مؤتمر دولي في الرياض حول إقامة الدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه دعت لقمة عربية إسلامية مشتركة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وافتُتح في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتنفيذ «حل الدولتين»، الذي أطلقته المملكة بهدف ممارسة الضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وأفادت قناة «الإخبارية» أن الاجتماع «ضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط».

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبيل انطلاق الاجتماع إن «نحو 90 دولة ومنظمة دولية" تشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين».

وأفاد دبلوماسيون في الرياض أن الاجتماع تضمن جلسات بشأن العمليات الإنسانية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والحوافز لتعزيز حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.