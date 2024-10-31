 إسبانيا تبحث عن جثث ضحايا الفيضانات العارمة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 95 شخصا - بوابة الشروق
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إسبانيا تبحث عن جثث ضحايا الفيضانات العارمة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 95 شخصا

باريو دي لا توري (إسبانيا) - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 12:44 م

استيقظ الناجون، من أسوأ كارثة طبيعية شهدتها إسبانيا خلال هذا القرن، اليوم الخميس، على مشاهد دمار وخراب، حيث دمرت الفيضانات العارمة المفاجئة قرى بأكملها، وأودت بحياة ما لا يقل عن 95 شخصا.

وأعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، في حين تتواصل جهود البحث، في ظل عدد غير محدد من المفقودين.

وبدا المشهد مماثلا بشكل مخيف للأضرار التي خلفتها الأعاصير القوية أو موجات المد العاتية (تسونامي).

وانتشرت مركبات محطمة وأغصان أشجار وخطوط كهرباء سقطت بفعل الفيضانات، إلى جانب أدوات منزلية، وقد غطتها طبقة من الطين، في شوارع مدينة أوتيل، وهي واحدة من بين عشرات المدن التي تضررت بشدة في منطقة بلنسية، حيث لقي 92 شخصا حتفهم منذ أمس الأول الثلاثاء وحتى صباح أمس الأربعاء.

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