الأمم المتحدة: الصحفيون في المكسيك بحاجة إلى مزيد من الحماية

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المكسيك الأربعاء إن الصحفيين في المكسيك بحاجة إلى مزيد من الحماية، بعد أن قتل مسلحون رجلا كانت صفحته الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تغطي العنف في ولاية ميتشواكان في غرب المكسيك.



وقتل الصحفي ماوريسيو سوليس التابع للصفحة الإخبارية "مينوتو بور مينوتو" بالرصاص في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد لحظات فقط من إجرائه مقابلة مع كارلوس مانزو عمدة مدينة أوروابان.

وقال ممثلو الادعاء بالولاية إن شخصا ثانيا أصيب في إطلاق النار.

وقال مانزو إنه لا يمكن استبعاد وجود صلة بين المقابلة وعملية القتل.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي إن سوليس هو الصحفي الخامس على الأقل الذي يقتل في المكسيك هذا العام.