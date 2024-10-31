مقتل 3 أشخاص إثر سقوط قنبلة روسية على مبنى في خاركيف

ضربت القوات الروسية مبنى سكنيا في خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهما صبيان، وإصابة عشرات آخرين، وشنت القوات الروسية عشرات الهجمات الأخرى فيما واصلت هجومها الساحق على شرقي البلاد.

وقال أوليه سنيهيبوف حاكم الإقليم إن أحد الصبيين - 12 عاما، تعرض لإصابة مميتة عندما تلقى المبنى ضربة بقنبلة انزلاقية روسية تزن 500 كيلوجرام.

وكتب سنيهيبوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه تم انتشاله من تحت الأنقاض بعد تعرضه لإصابات في الرأس وكسور. وحاول الأطباء إنعاشه لمدة نصف ساعة. ومع الأسف لم يتسن إنقاذه".

وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن 35 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الهجوم، ويحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.