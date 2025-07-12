البنك الأهلى المصرى يدير قرضا مشتركا بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح «درايف للتمويل الاستهلاكى»

يجرى البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ فى مصر ترتيب قرض مشترك بقيمة ٥ مليارات جنيه لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة جى بى كوربوريشن، بحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الشركة تعتزم توجيه القرض فى عمليات التمويل التى توفرها لعملائها فى إطار خطتها للتوسع بحجم محفظة التمويل الاستهلاكى والتخصيم، متوقعا أن توقع البنوك على اتفاقية القرض مع الشركة خلال الشهر الجارى.

وبلغ حجم التمويلات التى حصلت عليها الشركة خلال العام الماضى ما يزيد عن 5 مليارات جنيه من 10 بنوك، أبرزها الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، والمصرى الخليجى، والتعمير والإسكان.

تمتلك «درايف» حاليًا 5 فروع، وتخطط لزيادة عددها إلى 10 فروع بنهاية العام ستتوزع على مناطق الدلتا والقناة والصعيد، حيث بدأت بالفعل فى تأسيس أول فرع جديد فى منطقة القناة ضمن خطتها التوسعية، بحسب تصريحات سابقة للعضو المنتدب للشركة أحمد أسامة، مضيفا أن «درايف» تستهدف مضاعفة محفظة القروض خلال العام الجارى لتصل إلى 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8٫5 مليار فى ختام 2024.

وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى خلال الفترة (يناير ــ أبريل) من العام الحالى لتبلغ 22٫009 مليار جنيه مقابل 15٫587 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024 بارتفاع بلغت نسبته 41٫2%.

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد العملاء ليصل إلى 2٫919 مليون عميل بنهاية أبريل الماضى، مقابل 1٫098 مليون عميل بنهاية أبريل 2024 بزيادة بلغت نحو 165٫7%.

وأوضح أن إجمالى قيم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى خلال أبريل الماضى ارتفعت لتبلغ 4٫544 مليار جنيه مقابل 3٫497 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بارتفاع بلغت نسبته 29٫9%، كما ارتفع عدد العملاء ليصل إلى 600٫5 ألف عميل فى أبريل الماضى، مقابل 292٫9 ألف عميل فى أبريل 2024 بزيادة بلغت نحو 105%.

وحسب التقرير، فقد استحوذ قطاع «شراء السيارات والمركبات» على نسبة 23٫3% من قيمة التمويلات، تلاه فى المرتبة الثانية «الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات» على نسبة 17٫1% من إجمالى التمويلات.