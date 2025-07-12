تعيين ضابط ألماني رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، تعيين رالف شرودر رئيسا جديداً لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق EUAM، مشيراً الى أن الرئيس الجديد سيتولى مهامه رسمياً في 16 أغسطس 2025.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق ، في تقرير اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رالف شرودر هو ضابط ألماني رفيع المستوى يتمتع بخبرة تمتد إلى 30 عاماً في قطاع الأمن، ويتخصص في مكافحة الإرهاب، وقد شغل سابقاً مناصب دولية مختلفة، من بينها مهام في أفغانستان والعراق، حيث ترأس فريق أمن السفارة، بالإضافة إلى مشاركته في بعثات دولية مثل بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS) وبعثة الأمم المتحدة في الصومال (UNSOM).

ووفق البعثة، يشغل شرودر منذ نوفمبر الماضي، منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق"، لافتة إلى أن "اللجنة السياسية والأمنية اتخذت هذا القرار في الثامن يوليو الجاري ".

وأضافت أن "بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق باشرت في أكتوبر 2017 عملها استجابة لطلب من الحكومة العراقية للحصول على مشورة بشأن كيفية تنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن المدني، وتتمركز البعثة في بغداد ولديها مكتب في أربيل، وقد تم منحها في البداية تفويضاً لمدة عام، جرى تمديده بشكل دوري بناء على تقييم احتياجات العراق".

وأشارت إلى أن "المهمة الأساسية للبعثة تتمثل في دعم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن في العراق بشكل منسق، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأولويات الأمن الوطني، وتشمل هذه العملية، التي تحظى بدعم من عدة شركاء دوليين، دعم الإصلاح المؤسسي، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد، وحماية التراث الثقافي، والإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الإرهاب".

وقالت أن "مهمة البعثة تنص على تقديم المشورة لمسؤولي مكتب مستشار الأمن القومي، ووزارة الداخلية، والجهات العراقية الأخرى ذات الصلة بإصلاح القطاع الأمني المدني، ويمكن للبعثة إجراء زيارات على المستوى الإقليمي والمحلي لدعم الجهود العراقية في تعزيز التنسيق على مستوى الدولة فيما يتعلق بإصلاح هذا القطاع".