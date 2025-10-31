رئيس اتحاد السلة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي على أرض مصر

قال عمرو مصيلحى، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، إن المتحف المصرى الكبير صرح عالمى على أرض مصر، وهو مزيج من حضارة مصر العريقة وقدرة ورؤية الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تؤكد أن مصر ماضية فى كتابة التاريخ، وقال: «نعتز بماضينا وتاريخنا العريق ونصيغه بصورة حضارية تواكب التطور العالمى، والمتحف المصرى الكبير امتداد للعديد من المشروعات الكبرى التى دشنتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق العملاقة وتطوير الموانئ على كل سواحل مصر ومشاريع استصلاح الأراضى والعديد والعديد من البنية التحتية الجبارة التى وفرتها مصر، والتى تسهم فى تطوير الزراعة والسياحة والرياضة والصناعة والاقتصاد وتخدم المواطن المصرى فى المقام الأول».