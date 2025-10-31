نور الشربيني: أتمنى المشاركة في بطولة بالقرب من المتحف المصري الكبير

علقت نور الشربينى، نجمة الإسكواش العالمية وبطلة العالم، على افتتاح المتحف المصرى الكبيرة، واصفة الحدث بأنه إنجاز عالمى يعكس قيمة وقدرة مصر العالمية، ومشيرة إلى أهمية ذلك المتحف على الرياضة المصرية بشكل عام ولعبة الإسكواش بشكل خاص.

وقالت نور الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «أشعر بسعادة كبيرة وفخر بافتتاح المتحف المصرى الكبير، والذى يعد واحدًا من أهم الإنجازات العالمية فى الفترة الأخيرة، خاصة أن المتحف هو واحد من أكبر وأهم المتاحف فى العالم، والتى من توفر فرصة للسياح بالقدوم إليها والاستمتاع بالتاريخ الكبير الذى يقدمه لهم».

وأضافت: «كذلك فخورة بفكرة وجودى كرياضية فى حدث مثل هذا والترويج له، وأتمنى تنظيم فعاليات وبطولات رياضية كبيرة تنظم فى المتحف، وتستقطب جماهير الرياضة نحو المتحف، وسيكون شرفًا لى أن أشارك فى بطولة هناك».

وتابعت: «يشرفنى كرياضية مصرية أن أشارك وطنى فرحته بافتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا الصرح الفريد والذى يجمع بين عظمة التاريخ وروح الحاضر، فهو ليس مجرد متحف، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم تُجسد فخرنا بتاريخنا العريق وتُبرز قدرات بلدنا الكبيرة على تحقيق الإنجازات».

وأوضحت: «هذا الافتتاح ليس مجرد حدث ثقافى، بل هو إنجاز وطنى يعكس قوة الإرادة المصرية فى الجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، كما أنه يُعد مصدر إلهام لكل القطاعات، بما فى ذلك الرياضة، لنستمر فى العمل بروح التفوق والإصرار نفسها التى بنت هذه المعجزة المعمارية».

واختتمت: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء الحكومة المصرية على هذا الإنجاز الكبير، وحدث كبير بهذه الأهمية يعكس صورة مصر القادرة دائمًا على صناعة المعجزات، ومبروك لمصر على هذا الحدث التاريخى والكبير».