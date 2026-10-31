وزير الخارجية السوري: استقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في غزة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، أن استقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في غزة وإيجاد مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشيباني قوله، خلال جلسة اليوم حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى حوار المنامة 2026: "تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك وتستهدف بشكل يومي".

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سوريا، مطالبا بـ"العودة إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مؤكدا أن "الجولان أرض سورية أبية، والقرار 497 هو المرجعية".

ولفت إلى أن "حجم معاناة السوريين يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية أخلاقية وتاريخية مشتركة لإنجاح مسار التعافي السوري، ونتطلع لأن يكون شركاؤنا سندا لنا في هذا المسار".

وثمَن الشيباني عاليا رفع العقوبات الواسعة وشطب اسم سوريا من قوائم الإرهاب، قائلا: "يبقى أملنا معقودا على تحويل هذا المناخ السياسي الإيجابي إلى واقع اقتصادي وشراكة تثمر على الأرض".

ولفت إلى أن "سوريا غادرت خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن، فحين تنهض دمشق وتستعيد عافيتها، يعود للمنطقة توازنها وللأمن الإقليمي معناه الحقيقي".



