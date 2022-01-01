إبراهيم المعلم ناعيا جابر عصفور: رحيل علامة بارزة في المشهد الثقافي المصري والعربي

نعى المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، قائلا: "رحل الدكتور جابر عصفور بعد حياة حافلة كان فيها لعقود طويلة علامة بارزة من علامات المشهد الثقافي المعاصر مصريا وعربيا".



وأضاف المعلم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، "رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بكريم عفوه وفيض غفرانه".



كان قد توفي الباحث والمفكر ووزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع المرض.



جدير بالذكر أن جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944 بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965.



وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990.



شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير 1993 إلى مارس2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديراً له من 2007 إلى 2011.



وتولى وزارة الثقافة مرتين، في 31 يناير 2011 ويونيو 2014 حتى فبراير 2015.



وقدم جابر عصفور عدة مؤلفات فكرية ونقدية أبرزها: (محنة التنوير)، (أنوار العقل)، (زمن الرواية)، (غواية التراث)، (النقد الأدبي والهوية الثقافية)، (نقد ثقافة التخلف)، (تحديات الناقد المعاصر)، (زمن جميل مضى)، (في محبة الشعر)، و(هوامش على دفتر التنوير).



ونال الوسام الثقافي التونسي عام 1995، جائزة سلطان العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1997، جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من المغرب عام 2010، وجائزة النيل في الآداب عام 2019.