روسيا تقصف المنطقة الصناعية في كراماتورسك الأوكرانية

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كراماتورسك"، أولكسندر هونشارينكو، بأن القوات الروسية شنت منذ قليل ضربة صاروخية على المنطقة الصناعية في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هونشارينكو قوله إنه "حسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات، لكن الخطر لم يزول، وأنصح بالبقاء في الملاجئ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، فيما ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.