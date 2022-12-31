انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الثاني نهاية يناير المقبل

مقاعد محدودة بأكثر من 15 كلية صيدلة و9 كليات أسنان وطب بشري وعلاج طبيعي بالجامعات الخاصة.. ورئيس جامعة المنصورة الجديدة: لا مقاعد بالقطاع الطبي بالجامعات الأهلية

قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الدكتور محمد حلمي الغر، إنه من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف الغر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه جاري إعداد وحصر المقاعد والأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية والتى سيجرى لها عملية تنسيق، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد آلية أو شكل تنسيق الفصل الثاني بالسماح للطلاب التقديم مباشرة على المقاعد الخالية أو عن طريق وزارة التعليم العالي.

وبحسب خريطة القبول والمقاعد الشاغرة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عبر موقعه الإلكتروني، فإنه يوجد مقاعد محدودة شاغرة أمام طلاب شعبة العلمي علوم في 15 كليات صيدلة و3 كليات أسنان و3 كليات طب علاج طبيعي و3 كليات طب بشري، وتتواجد كليات الصيدلة في غالبية المحافظات بينما تتواجد كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي خارج القاهرة الكبرى ما بين محافظات الصعيد ومحافظات ساحلية.

كما يوجد أمام طلاب شعبة العلمي رياضة مقاعد كثيرة بكليات الهندسة في تخصصات مختلفة ومقاعد محدودة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ويوجد أمام طلاب الشعب الثلاثة "علوم ورياضة وأدبي" مقاعد كثيرة في الكليات الأدبية النظرية كالتجارة والقانون وإدارة الأعمال والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعات داخل وخارج القاهرة الكبرى.

من جهته، كشف رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، الدكتور معوض الخولي، أنه لا أماكن أو مقاعد شاغرة بكليات القطاع الطبي "الطب البشري - الصيدلة - الأسنان - العلاج الطبيعي" أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات خلال تنسيق الفصل الثاني، وذلك بكليات الجامعات الأهلية الأربعة "الجلالة - العلمين - الملك سالمان - المنصورة الجديدة".

وأضاف الخولي، لـ"الشروق" أن الكليات التي سيكون بها أماكن شاغرة غالبًا في هندسة الحاسب والأعمال والقانون، موضحًا أن كليات العلوم الأساسية وعلوم الحاسب مكتملة، وأن الجامعات تنتظر ما يقرر المجلس الأعلى للجامعات ثم تجهيز امتحانات القبول في الكليات التي بها أماكن شاغرة، بنفس الكيفية والألية التي تمت بها خلال الفصل الدراسي الأول.

في سياق متصل، أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني نتائج تنسيق وترشيح الطلاب حاملي الشهادات السوادنية والليبية، وذلك استكمالًا لتنسيق الشهادات العربية المعادلة في مصر، وعقب إعلان النتائج يمكن للطلاب طباعة بطاقات الترشيح والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم فيها وتقديم الأوراق الأصلية للقيد بتلك الكلية أو العودة مرة أخرى لمكتب التنسيق في حالة عدم الرغبة في القيد واستكمال الدراسة في الكلية المرشح إليها الطالب أو الطالبة وإجراء تحويل مناظر وغير مناظر.

وكان مكتب التنسيق استمر في استقبال رغبات الطلاب حاملي الشهادتين السودانية والليبية حتى منتصف ديسمبر الجاري وتم مد تسجيل رغبات هؤلاء الطلاب حتى يوم 18 من نفس الشهر.