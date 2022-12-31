بدأت دولة الإمارات احتفالاتها بحلول العام الجديد، بعدد من العروض المبهرة التي لفتت أنظار العالم أجمع.

وبحسب ما نشره موقع «العين» الإخبارية، انطلقت الألعاب النارية من برج خليفة في سماء إمارة دبي، احتفاءً ببدء عام 2023.

ووسط إطلاق الألعاب النارية التي أطلقت من برج خليفة، شكلت أشعة الليزر أكبر لوحة، في عرض مرتقب انتظره كثيرون.

كما شهد 29 موقعًا آخرًا إطلاق الألعاب النارية فور بدء العام الميلادي الجديد.

ومن أشهر الأماكن التي شهدت إطلاق الألعاب النارية: وبلازو فيرساتشي دبي، والقرية العالمية، وبرواز دبي، ودبي باركس، وسكاي فيوز، وخور دبي، وغيرها الكثير.

وتخللت هذه المظاهر تنظيم عروض ومسابقات خاصة بالعائلات، بخلاف ما قدمته نافورة دبي من عروض مبهر، حتى يجد المقيم أو الزائر نفسه على مقربة من أي احتفالات خاصة بالعام الجديد.

ولتنظيم الاحتفالات على أكمل وجه، جرى إغلاق عدد من الشوارع وفق ما أعلنت عنه سابقا هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

فبداية من الرابعة مساء اليوم، أُغلق شارع المركز المالي السفلي، وبوليفارد محمد بن راشد، فيما تحول شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة، إلى مسار لمركبات الطوارئ.

وفي نفس التوقيت، تم إغلاق شارع المستقبل، وبالتحديد في الجزء الواقع بشارعي الميدان وزعبيل الثاني.

وبحلول الثامنة مساء جرى إغلاق شارع الصكوك.