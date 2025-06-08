أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة باتشوكا المكسيكي في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وقال ريبيرو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت، إن المباراة تمثل محطة مهمة للغاية في إعداد الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على استغلالها بشكل مثالي للتجهيز الفني والبدني قبل ضربة البداية الرسمية.

وأضاف: "نستعد بكل قوة للمباراة الافتتاحية في البطولة، ونسعى للتعرف بشكل أكبر على المنافسين، من أجل الوصول لأفضل حالة فنية ممكنة قبل انطلاق المنافسات".

وأوضح المدرب الإسباني أن الجهاز الفني لم يستقر بعد على التشكيل الأساسي للفريق، نظرًا لقصر الفترة منذ توليه المهمة، لكنه يعمل على استغلال العناصر المتاحة بأفضل شكل ممكن، وأن الأهم في هذه المرحلة هو التأقلم السريع مع الأفكار الفنية الجديدة.

وتابع: "كل فريق يشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية يطمح لتحقيق نتائج كبيرة والوصول لأبعد نقطة ممكنة، وسنأخذ كل مباراة على حدة بهدف تحقيق أهدافنا كاملة".

وشدد ريبيرو على أهمية المباراة الافتتاحية في مشوار البطولة، مؤكدًا أن الفوز بها يمنح الفريق دفعة معنوية قوية للاستمرار في المنافسة.

وحول اختيار التشكيل، قال: "نعمل على تحليل أداء اللاعبين واختيار المجموعة الأنسب لكل مباراة، ومواجهة باتشوكا فرصة مهمة لمتابعة اللاعبين على أرض الملعب. أعرف لاعبي الأهلي جيدًا منذ أن واجهتهم سابقًا، وبعد المباراة سيكون الفريق قد خاض 12 حصة تدريبية، وهو رقم جيد لتكوين صورة متكاملة عن الفريق".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين، خاصة في ظل خبراتهم الكبيرة، موضحًا أن الفريق في حالة مثالية للاستعداد الجيد، وأن الجميع داخل القائمة يملكون فرصًا للمشاركة.

واختتم ريبيرو حديثه بالإشارة إلى انتظار انضمام أحمد مصطفى "زيزو" إلى التدريبات، مؤكدًا أن كل العناصر ستكون جزءًا من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.