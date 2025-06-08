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قالت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة مستهدفة موسكو أدى إلى إغلاق اثنين من المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.

وذكر سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليجرام، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وأضاف سوبيانين أن فرق الطوارئ توجهت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة في الهجوم الذي وقع خلال الليل. ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أي أضرار، وفقا لوكالة رويترز.

وأفاد حاكم منطقة تولا بأن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى لاندلاع حريق استمر لوقت قصير في مصنع آزوت للكيماويات، وأسفر عن إصابة شخصين.

وذكر حاكم منطقة كالوجا أن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة. وتحد منطقتا تولا وكالوجا منطقة موسكو من جهة الجنوب.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

وقالت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تيليجرام إنها أوقفت الرحلات في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو لضمان سلامة الملاحة الجوية.